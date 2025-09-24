Giappone, PMI manifattura settembre scende a 48,4 punti

(Teleborsa) - Peggiora più delle attese l'attività della manifattura in2025. Il dato preliminare dell'indice, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48,4 punti, rispetto ai 49,7 di agosto e ai 49,5 attesi dal mercato.L'indicatore si mantiene dunque sotto ladei 50 punti, denotando contrazione dell'attività.La stima flash delindica un rafforzamento del settore terziario, con il relativo indice che passa a 53 punti dai 53,1 di agosto.Ilsi è attestato a 51,1 punti, dai 52 del mese precedente."I dati PMI Flash hanno rivelato che il settore privato giapponese ha- ha commentato Annabel Fiddes, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence - Le indagini suggeriscono che il settore dei servizi rimane un motore di crescita chiave e ha registrato un ulteriore solido aumento dell'attività, che ha contribuito a compensare la crescente recessione nel settore manifatturiero"."Anche le, con le aziende di servizi che hanno registrato un altro solido aumento delle vendite, mentre il settore manifatturiero ha registrato il calo più rapido dei nuovi ordini da aprile - ha aggiunto - Quest'ultimo è stato collegato, secondo alcune aziende, alle caute politiche di inventario dei clienti in un contesto di mercato difficile. I dati hanno inoltre indicato che qualsiasi miglioramento nei nuovi ordini è stato in gran parte trainato da una domanda interna più forte, poiché sia ??i fornitori di servizi che le fabbriche hanno registrato minori volumi di nuove esportazioni".