Golding chiude il fondo secondario a oltre 510 milioni di euro

(Teleborsa) - Golding Capital Partners, società tedesca e uno dei principali gestori indipendenti di investimenti alternativi in Europa, ha annunciato la. Il dato rappresenta un aumento di oltre l'80% rispetto al fondo precedente, che aveva raccolto 280 milioni di euro, segnando così un'importante espansione della seconda strategia secondaria dedicata del gruppo. Il fondo è classificato come FIA speciale, conforme all'Articolo 8 del regolamento SFDR. Il lancio di un successor fund è previsto per il 2026.Circaprovengono dain fondi Golding. Parallelamente, Golding ha attirato un numero significativo di nuovi investitori istituzionali internazionali, tra cui soggetti provenienti da Austria, Svizzera, Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Asia."Nei nostri dialoghi con gli investitori, i fattori chiave sono stati solo la fiducia nella nostra rete e il nostro consolidato track record, ma anche e soprattutto la nostra strategia conservativa small e mid cap con focus sull'Europa. In particolare, l'con distribuzioni iniziali non gestite a leva si è rivelato molto convincente", ha dichiarato Richard Wilmes, Partner e Head of Secondaries di Golding.Oltre la metà del capitale è. I settori target sono comparti resilienti, che generano flussi di cassa, come i servizi e la tecnologia, che offrono un interessante potenziale di crescita insieme a una solida stabilità economica."I secondari offrono agli investitori istituzionali un accesso diretto a portafogli già consolidati, che generano distribuzioni in tempi brevi e presentano un'elevata prevedibilità - ha commentato Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner di Golding - La forte domanda e un tasso di reinvestimento superiore al 70% riflettono la fiducia nella nostra strategia. Insieme al successo della raccolta del fondo Golding Infrastructure 2022 recentemente chiuso, abbiamo ricevuto- il che invia un chiaro segnale al mercato che assicura ai nostri investitori un accesso esclusivo e continuativo a operazioni ad alto rendimento".Sulla scia del successo del final closing e del favorevole contesto di mercato per le operazioni sul secondario, il team di investimento è