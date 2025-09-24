Idrogeno, collaborazione tra Italia e Giappone: firmato Memorandum tra H2IT e JH2A

(Teleborsa) - Lehanno sottoscritto, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionaleun Memorandum d'Intesa (MoU) che segna l'inizio di una collaborazione strategica triennale. L'accordo è volto a creare una piattaforma concreta per lo scambio di conoscenze e per lo sviluppo di iniziative industriali congiunte nel settore dell'idrogeno. La firma è avvenuta nell'ambito delladurante l'eventopromosso daNasce così una collaborazione tra le due Associazioni, che si impegnano a lavorare insieme per accelerare lo sviluppo dell'economia dell'idrogeno e favorire la decarbonizzazione dei settori chiave. Larappresenta un passo significativo verso una cooperazione internazionale più stretta nel campo delle tecnologie a idrogeno, rafforzando il legame tra Italia e Giappone in un settore cruciale per la transizione energetica globale.Il MoU mira a creare una piattaforma pratica per lo scambio di informazioni e lo sviluppo di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'idrogeno.promuovere il trasferimento di conoscenze e tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica (come acciaio, chimica e ceramica); sviluppare soluzioni innovative per la mobilità basata sull'idrogeno, compresi veicoli e infrastrutture per il rifornimento e la distribuzione; favorire la crescita della produzione di idrogeno e l'espansione della capacità produttiva di elettrolizzatori e nuove tecnologie; potenziare infrastrutture per il trasporto e l'importazione di idrogeno, come gasdotti, porti e logistica; supportare l'integrazione dell'idrogeno in sistemi energetici decentralizzati e in applicazioni stazionarie. Per garantire un'efficace attuazione del Memorandum, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo strutturato e continuativo, attraverso incontri periodici, per condividere informazioni di mercato, tendenze industriali e opportunità di cooperazione, a Istituire un gruppo di lavoro congiunto, aperto ai membri di entrambe le associazioni, per favorire il confronto tecnico e strategico, a condividere informazioni su mercati e politiche nazionali, comprese le opportunità di finanziamento, e Favorire la partecipazione a eventi internazionali, incoraggiando la presenza di delegazioni giapponesi e italiane a fiere, conferenze ed esposizioni di rilievo, per rafforzare i legami bilaterali e stimolare nuove collaborazioni.L'introduzione dell'idrogeno in Giappone si basa sui principi S + 3E: Sicurezza, Sicurezza energetica, Efficienza economica e Ambiente. La strategia stabilisce un obiettivo di 12 milioni di tonnellate annue entro il 2040. Il governo mira ad abbattere il costo finale dell'idrogeno e dell'ammoniaca grazie al Fondo per l'Innovazione Verde (GI Fund). Obiettivo per le aziende giapponesi: 15 GW di capacità globale di elettrolisi entro il 2030. Per perseguire idrogeno a basse emissioni sin dalle prime fasi, inoltre, il governo svilupperà misure per la transizione, tra cui considerare un design di mercato con incentivi affinché i consumatori possano sostenere i costi e stabilire linee guida normative per l'idrogeno a basse emissioni.Nello scenario di "alta diffusione" delineato dalla Strategia nazionale, i consumi finali di idrogeno in Italia al 2050 sono stimati in circa 3,71 Mtep per l'industria e 6,71 Mtep per i trasporti. Si tratta di volumi significativi, che richiederanno un'infrastruttura solida e capillare per sostenere la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno su scala nazionale ed europea. Per rispondere a questa domanda crescente, sarà necessario sviluppare una capacità di produzione compresa tra 15 e 30 GW di elettrolizzatori installati entro il 2050 che corrispondono a una stima di investimenti che può variare tra gli 8 e i 16 miliardi di euro. La Strategia prevede inoltre il contributo di altre tecnologie di produzione, che potranno affiancare l'elettrolisi per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. La Strategia contempla l'importazione di idrogeno che farà leva su asset infrastrutturali già esistenti – come pipeline, porti e reti energetiche – da riconvertire o potenziare per sostenere il nuovo vettore energetico."È un onore oggi firmare nella splendida cornice dell'EXPO di Osaka questo importante accordo di collaborazione che lega l'Associazione Idrogeno Italiana, H2IT, all'omologa giapponese, JH2A. Contiamo – afferma– di costruire collaborazioni industriali forti e impattanti per i due paesi lungo tutta la filiera, soprattutto sui temi di stimolo alla domanda su mobilità e industria pesante, sulle infrastrutture logistiche, sullo sviluppo di componenti e sistemi innovativi per la produzione. Con questo accordo, l'idrogeno è ad un passo più vicino per diventare una filiera globale. Auspico anche la presenza futura di risorse che possa far percorrere i primi passi concreti a questo accordo"."Siamo lieti che oggi, all'Expo di Osaka-Kansai, abbiamo concluso un accordo per approfondire le relazioni tra Giappone e Italia nel campo dell'idrogeno, fondamentale per raggiungere la neutralità carbonica. Il Giappone – ha sottolineato– vanta una storia di ricerca e sviluppo sull'idrogeno di oltre 50 anni. L'Italia ha portato avanti iniziative all'avanguardia, tra cui essere stata il primo Paese al mondo a dimostrare la generazione di energia elettrica tramite turbine a gas a idrogeno. Siamo certi che combinare l'esperienza e le conoscenze di entrambi i Paesi darà un contributo significativo alla realizzazione di una società dell'idrogeno. Questo protocollo d'intesa segna un significativo passo avanti nel rafforzamento della cooperazione tecnologica e nell'espansione delle opportunità di business nel settore dell'idrogeno. Con questo protocollo d'intesa come catalizzatore, svilupperemo ed espanderemo ulteriormente il nostro rapporto di cooperazione e accelereremo i nostri sforzi per realizzare una società sostenibile"."Italia e Giappone, uniti dal 2023 da un Partenariato Strategico, condividono sfide simili nel settore energetico, che –ha– richiedono non solo una diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte di approvvigionamento, ma anche una accelerazione dell'innovazione tecnologica e la costruzione di catene di fornitura globali. La firma del Memorandum d'Intesa tra H2IT e JH2A pone le basi per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i nostri Paesi nel percorso comune verso transizione e sicurezza energetiche, nel quadro del Piano d'azione bilaterale 2024-2027 siglato in occasione del vertice G7 in Puglia nel 2024. Grazie a questo accordo, intere filiere industriali, centri di ricerca e operatori energetici italiani e giapponesi potranno lavorare insieme su nuove tecnologie, meccanismi innovativi e iniziative concrete per rendere i nostri sistemi energetici più resilienti e promuovere la decarbonizzazione".