MAPS, nel semestre ricavi in aumento a 15,8 milioni

(Teleborsa) - MAPS
, società attiva nel settore della digital transformation, ha chiuso il semestre al 30 giugno 2025, con un Valore della Produzione
pari a 17,3 Milioni, +7% rispetto a Euro 16,1 milioni al 30 giugno 2024. I Ricavi
Totali sono pari a Euro 15,8 milioni, +7% rispetto a Euro 14,7 milioni al 30 giugno 2024.
Il Margine di Contribuzione
si attesta a Euro 6,5 milioni (- 16% rispetto a Euro 7,5 Milioni al 30 giugno 2024), pari al 43% dei ricavi caratteristici, dopo Costi di Produzione pari ad Euro 8,6 Milioni (+26% rispetto a Euro 7,0 Milioni al 30 giugno 2024), in aumento per l’assunzione del ruolo di General Contractor in commesse straordinarie, che ha comportato maggiori costi di subfornitura.
Il Margine Operativo Lordo
(EBITDA
) è pari a Euro 3,0 milioni, -6% rispetto a Euro 3,2 milioni al 30 giugno 2024, corrispondente ad un EBITDA margin del 19% (22% al 30 giugno 2024).
Il Margine Operativo Netto
(EBIT) è pari a Euro 1,2 milioni, -5% rispetto a Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2024, dopo ammortamenti per Euro 1,7 milioni (Euro 1,7 milioni al 30 giugno 2024) e dopo costi non ricorrenti per Euro 0,1 milioni (Euro 0,2 Milioni al 30 giugno 2024).
Il Risultato ante Imposte
(EBT) è pari a Euro 0,9 milioni, -8% rispetto a Euro 1,0 Milioni al 30 giugno 2024, dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni (Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2024).
L’Utile Netto
si attesta pari ad Euro 0,6 milioni, (Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2024), dopo il pagamento di imposte per Euro 0,3 milioni (Euro 0,4 Milioni al 30 giugno 2024).
La Posizione Finanziaria Netta
risulta pari a Euro 11,0 milioni, rispetto a Euro 7,0 milioni al 31 dicembre 2024. L’incremento è dovuto principalmente agli effetti finanziari e patrimoniali derivanti dall’acquisizione di Ellysse.Outlook
"Il management di MAPS Group prevede di proseguire il percorso di crescita intrapreso, con focus su innovazione tecnologica, scalabilità delle soluzioni e rafforzamento della propria posizione nei settori di riferimento. Il consolidamento delle attività di ricerca e sviluppo, unitamente a una strategia di espansione basata su acquisizioni mirate e partnership strategiche, costituirà un fattore determinante per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del mercato".