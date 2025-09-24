Mediobanca, altri dirigenti vendono azioni

Mediobanca

MPS

(Teleborsa) - Continuano leda parte di dirigenti delle società del gruppo, dopo il successo dell'offerta pubblica diNel dettaglio,, Consigliere di Mediobanca Premier, Mediobanca SGR, CMB Monaco e Mediobanca Management Company, nella giornata del 23 settembre ha ceduto 238 azioni a 20,55 euro ciascuna per un controvalore di circa 5 mila euro., Consigliere di Polus Capital Management Group e Polus Capital Management, il 5 settembre ha venduto 26.943 azioni di Piazzetta Cuccia a 19,336 euro ciascuna per un controvalore di circa 521 mila euro.