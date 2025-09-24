Milano 9:09
42.291 -0,44%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:09
9.210 -0,14%
23.582 -0,12%

Mediobanca, altri dirigenti vendono azioni

Banche, Finanza
Mediobanca, altri dirigenti vendono azioni
(Teleborsa) - Continuano le vendite di azioni Mediobanca da parte di dirigenti delle società del gruppo, dopo il successo dell'offerta pubblica di MPS.

Nel dettaglio, Sveva Severi, Consigliere di Mediobanca Premier, Mediobanca SGR, CMB Monaco e Mediobanca Management Company, nella giornata del 23 settembre ha ceduto 238 azioni a 20,55 euro ciascuna per un controvalore di circa 5 mila euro.

Andrew Burke, Consigliere di Polus Capital Management Group e Polus Capital Management, il 5 settembre ha venduto 26.943 azioni di Piazzetta Cuccia a 19,336 euro ciascuna per un controvalore di circa 521 mila euro.


