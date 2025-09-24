MEF, nuovi BTP a 5 e 10 anni nel quarto trimestre. Vita media debito a 6,95 anni

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) neldel 2025 offrirà i. È quanto emerge dal nuovo programma trimestrale di emissione del Tesoro, dove viene spiegato che l'ammontare minimo è 10 miliardi di euro sia per il titolo con scadenza 01/02/2031 che per il titolo 01/02/2036. Nel corso del quarto trimestre, potranno anche essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari.Sempre nel quarto trimestre del 2025, potranno essere offertedei seguenti: BTP 27/06/2025 - 26/08/2027 con cedola 2,10%; BTP 15/07/2025 - 15/01/2029 con cedola 2,35%; BTP 09/09/2025 - 15/11/2032 con cedola 3,25%; BTP 02/05/2025 - 01/10/2035 con cedola 3,60%.Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva ladi titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni, CCTeu e indicizzati all'inflazione anche al fine di tenere conto di eventuali dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli. Infine, il MEF potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali - a tasso fisso e variabile () - e, non più in corso di emissione, per assicurare l'efficienza del mercato secondario.2025, il MEF ha effettuatoper un importo nominale complessivo pari a circa. L'attività di funding, per lo stesso periodo, oltre a coprire il Fabbisogno del Settore Statale, ha consentito di rifinanziare titoli di Stato a medio-lungo termine in scadenza per un importo complessivo pari a circa 174 miliardi di euro. Per il resto dell'anno, dal 1° settembre al 31 dicembre, l'attività di funding dovrà tener conto delle scadenze di titoli di Stato a medio-lungo termine - nonché dei prestiti SURE - per un importo complessivo pari a circa 71 miliardi di euro, ai quali va aggiunta la quota di Fabbisogno del Settore Statale dei prossimi mesi.Tenuto conto delle disponibilità di cassa attuali, delle emissioni del mese di settembre effettuate e di quelle già annunciate che regolano entro il 30 settembre, pari a circa 35 miliardi di euro, per la, dal 1° ottobre al 31 dicembre, si stimano pertanto emissioni lorde di titoli a medio-lungo termine, in area 55-65 miliardi di euro. Questo importo non include eventuali ulteriori emissioni nell'ambito dell'operatività di liability management (concambi e buyback). Tale importo è anche al netto dei prestiti previsti del pacchetto NGEU per il 2025 nonché dell'attività di gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell'anno. Considerate le scadenze, questo implica una stima dinello stesso periodo.A fine agosto 2025, quindi, lodel programma di emissione per l'anno in corso si è attestato al 73%, percentuale che sale al 83% se si includono le emissioni effettuate e quelle già annunciate che regolano nel mese di settembre. Laal 31 agosto è stata pari a 6,95 anni, in leggera riduzione rispetto al dato del 31 dicembre 2024. Ilfino a fine agosto 2025 è stato pari al 2,78% (contro il 3,41% del 31 dicembre 2024).