Mercedes-Benz, Jorg Burzer nominato Chief Technology Officer

Mercedes-Benz Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Sorveglianza di, produttore tedesco di automobili e altri mezzi di trasporto, ha deciso di nominare, attualmente CEO di Mercedes-AMG e responsabile del Gruppo Top End Vehicle (TEV), in sostituzione di Jorg Burzer come membro del Board of Management responsabile di Produzione, Qualità e Supply Chain Management.Dal 1° dicembre 2025,assumerà la responsabilità della Divisione Sviluppo e Approvvigionamento e il ruolo di Chief Technology Officer da Markus Schafer, che lascerà l'azienda al termine del suo contratto dopo oltre 30 anni di grande successo. Il successore di Michael Schiebe nel ruolo di CEO di Mercedes-AMG sarà annunciato in un secondo momento.