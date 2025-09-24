Omer, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 5,50 euro
per azione (dai 6,00 euro precedenti) il target price
su Omer
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 17%.
Gli analisti scrivono che il primo semestre 2025
è stato caratterizzato da una forte crescita, con Dolce Vita ancora considerato uno one-off
, sebbene il suo rinnovo potrebbe rimodellare significativamente le prospettive per il 2026. In caso contrario, il gruppo dovrà compensare questo contributo con altri progetti; a questo proposito, viene previsto un potenziale incremento negli Stati Uniti
nel 2026 (METRA, Alstom
), nonché nuovi ordini di ETR-1000
da Hitachi nell'ambito del piano di espansione europeo di Trenitalia.
Dati l'aumento dei costi operativi e il rallentamento registrato negli Stati Uniti a causa dei ritardi di Alstom, il broker ha aggiornato le previsioni di EBITDA a 16,6 milioni di euro nel 2025 e 17,1 milioni di euro nel 2026, con un conseguente downgrade dell'EPS di circa il -15%.
TP ICAP Midcap ribadisce comunque "la convinzione sulla qualità del titolo, che rimane tra i più interessanti del settore
, sebbene attualmente in una fase di incertezza ciclica e di consolidamento e riorganizzazione in corso del settore".