Piazza Affari: andamento negativo per Saipem

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che passa di mano con un calo del 2,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Saipem
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a -0,73% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, la società ingegneristica italiana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,417 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,464.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)