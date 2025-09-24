Milano 11:20
Piazza Affari: andamento negativo per Saipem

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che passa di mano con un calo del 2,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a -0,73% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, la società ingegneristica italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,417 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,464.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
