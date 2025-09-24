Milano 11:21
42.367 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:21
9.211 -0,13%
Francoforte 11:20
23.580 -0,13%

Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Saipem
Ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta una flessione del 2,41%.
Condividi
```