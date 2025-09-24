RWM, Mimit: riconvocato tavolo il 30 settembre

Rheinmetall

(Teleborsa) - Si è svolto a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo dedicato a(Gruppo), incontro che si inserisce nel percorso di attenzione che ilsta dedicando al rilancio industriale dell’area del. Al, destinato ad approfondire il futuro dello stabilimento trache, a regime, garantirà oltre 750 posti di lavoro in una delle aree più fragili del Paese, hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, i vertici aziendali, le autorità locali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e locali. Assente, invece, la Regione Sardegna."Ringrazio l’azienda, i sindacati, le rappresentanze datoriali e i sindaci presenti a questo tavolo, chiamato ad approfondire una rilevante opportunità di sviluppo produttivo e occupazionale, che potrebbe offrire una prospettiva di lavoro stabile a chi oggi vive nell’incertezza, in un’area peraltro complessa come il Sulcis, già segnata da altre crisi", ha affermato Urso in apertura dei lavori.Alla luce della delibera adottata ieri dalla- che prevede un supplemento di istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale ex post relativa alla realizzazione di nuovi impianti della RWM Italia tra Domusnovas e Iglesias - il Mimit ha riaggiornato il tavolo a martedì, per consentire alla Regione Sardegna di partecipare e illustrare i contenuti del provvedimento e le proprie intenzioni sul futuro dell’investimento.