Schroders lancia primi due ETF attivi europei: focus su azionario globale e corporate bond

Schroders

Deutsche Borse

London Stock Exchange

(Teleborsa) -, società britannica che si focalizza nella gestione attiva degli investimenti, ha annunciato il, o Active ETF. Questo lancio si inserisce nel solco delle competenze già sviluppate da Schroders nel campo degli ETF negli Stati Uniti e in Australia.renderà più accessibile la strategia QEP Global Core di Schroders, che conta un patrimonio gestito di 24 miliardi di dollari. Si tratta di una strategia gestita attivamente che copre un ampio universo globale di circa 15.000 azioni, sostenuta da un track record di 25 anni. L'obiettivo della strategia è ottenere una sovraperformance costante in diversi scenari di mercato, con un rischio relativo inferiore rispetto al benchmark MSCI World. Dal suo lancio, la strategia ha sovraperformato in 20 dei 25 anni solari, registrando un rendimento relativo annualizzato dell'1% (al lordo delle commissioni).amplierà invece l'accesso della strategia da 3 miliardi di dollari che combina ricerca fondamentale e strumenti sistematici per migliorare i rendimenti per gli investitori. Si tratta di una strategia globale puramente investment grade, senza esposizione a titoli high yield o ad altre obbligazioni fuori benchmark, con un rischio relativo al benchmark limitato e un basso livello di tracking error. Il fondo mira a fornire un reddito e una crescita del capitale superiori all'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (copertura in USD). Il team e il processo, di tipo bottom-up, vantano un track record di sei anni con rendimenti relativi annualizzati dell'1,4%."Schroders porta oltre 220 anni di esperienza nella gestione attiva per la prima volta nel campo degli Active ETF europei - ha detto- Ci basiamo su un decennio di esperienza già maturato nell'offerta di ETF attivi, estendendo due delle nostre migliori strategie globali azionarie e obbligazionarie a un pubblico più ampio, attraverso veicoli ETF domiciliati in Europa".Schroder ETFs ICAV - Schroder Global Equity Active UCITS ETF sarà quotato suvenerdì 26 settembre e a breve affiancato da Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF. I prodotti saranno successivamente quotati alla, SIX Swiss Exchange e su Borsa Italiana.