Sondaggio Fed: CFO segnalano crescente ottimismo, ma vedono aumento prezzi da dazi

(Teleborsa) - Le prospettive per l'economia statunitense tra i decisori finanziari sono leggermente migliorate nel terzo trimestre del 2025, con il calo dell'incertezza. Tuttavia, lesulle aziende, secondo il CFO Survey, una collaborazione tra la Fuqua School of Business della Duke University e le Federal Reserve Bank di Richmond e Atlanta.L'rimane una delle principali preoccupazioni dei decisori finanziari, ma la suadal secondo posto più alto nel secondo trimestre al settimo nel terzo trimestre."Probabilmente, è stata la diminuzione dell'incertezza a contribuire a rafforzare l'ottimismo nel terzo trimestre - ha affermato, vicepresidente ed economista della Federal Reserve Bank di Richmond - Il ritorno dell'ottimismo e delle aspettative sul PIL a livelli più in linea con l'inizio del 2024 è rassicurante. Ma la preoccupazione per i dazi è reale e impattante per molti CFO intervistati".Per il terzo trimestre consecutivo,sono stati latra gli intervistati, seguiti dalla politica monetaria e dall'inflazione.Le aziende che hanno indicato isi sono dimostrate notevolmente più pessimiste riguardo all'economia e alla propria azienda. Nello specifico, queste aziende: erano meno ottimiste sull'economia statunitense (59,9 per il gruppo interessato dai dazi contro 64,3 per quelli non interessati), prevedevano una crescita inferiore del PIL reale per l'anno a venire (1,6% contro 2,0%), avevano aspettative di crescita del fatturato e dell'occupazione inferiori per il 2025, prevedevano una crescita dei costi di input notevolmente più elevata nel 2025 e nel 2026, prevedevano una maggiore crescita dei prezzi nel 2025 e nel 2026.Nel complesso, i CFO prevedevano che i dazi avrebbero avuto un impatto significativo sulla crescita dei prezzi: in media, la crescita dei prezzi sarebbe stata inferiore di circa il 30% nel 2025 e di circa il 25% nel 2026 senza l'aggiunta dei dazi, il che indica che le. Nel frattempo, quasi un quarto delle aziende ha continuato a dichiarare che ridurrà la spesa in conto capitale nel 2025 a causa dei dazi.