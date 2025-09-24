Sycomore AM (Generali Investments) lancia nuovo fondo nel credito

(Teleborsa) - Sulla scia del successo di Sycoyield 2026 e Sycoyield 2030, i suoi primi fondi a scadenza fissa,(parte di Generali Investments) ha. La strategia sarà gestita dallo stesso team: Stanislas de Bailliencourt ed Emmanuel de Sinety, affiancati dall'analista del credito Nicholas Campello e dall'analista della sostenibilità Anaïs Cassagnes.Il fondo viene lanciato in un "e, in particolare, alle strategie di rendimento da carry", si legge in una. L'irripidimento della curva dei rendimenti genera un reddito aggiuntivo sulle scadenze più lunghe e consente agli investitori, in alcune configurazioni di mercato, di beneficiare dell'effetto roll-down - il guadagno in conto capitale generato dalla naturale diminuzione dei rendimenti man mano che le obbligazioni si avvicinano alla scadenza. Grazie alla sua lunga scadenza (2032), il fondo beneficerà di un mercato primario dinamico, che si prevede offrirà molte opportunità nel 2026 e 2027. Ci si aspetta numerose operazioni di rifinanziamento da parte delle imprese che dovrebbero comportare rendimenti interessanti.Classificato come fondo Articolo 8 secondo il SFDR, Sycoyield 2032(la fascia alta del segmento High-Yield). All'interno di un ampio universo d'investimento che spazia tra Investment Grade e obbligazioni single-B (HY), il fondo offre una diversificazione ampia per paese e settore. Il team di investimento presta particolare attenzione alla qualità delle emissioni per ridurre il rischio di default."Sycoyield 2032 dovrebbe permetterci di cogliere le opportunità attualmente concentrate attorno alle obbligazioni con scadenza tra 5 e 7 anni, poiché le aziende devono rifinanziare il proprio debito", afferma Stanislas de Bailliencourt, Deputy CIO Portfolio Manager. "Grazie alla fiducia dei nostri partner nei primi due fondi a scadenza fissa, Sycoyield 2026 e Sycoyield 2030, le", spiega Olivier Chamard, Head of Partners Relations.