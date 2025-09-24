Ubaldi Costruzioni: performance eccellente, nel mirino la crescita anche con M&A

(Teleborsa) - "La performance nel primo semestre del 2025 è stata eccellente
, in linea con le previsioni dell'azienda, sulla base di un ottimo portafoglio ordini", commenta Gennaro Picarelli
Presidente di Ubaldi Costruzioni
, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.
Analizzando alcuni dei dati più significativi, Picarelli ricorda che "il valore della produzione
rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente ha avuto un incremento del 33,3%, L'EBITDA
ha registrato una crescita del 78,4% e il risultato netto
è balzato del 102,8%". Inoltre, "la posizione finanziaria netta
, che è cash positive, è risultata in incremento di 3,7 milioni".
Tutto questo, ribadisce il Presidente, "sulla base di un portafoglio ordini ormai consolidato e in crescita costante
anche nel presente esercizio".
In merito al prossimo futuro e alle azioni concrete da mettere in campo per consolidare la crescita nel tempo, Massimo Ubaldi
, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Ubaldi Costruzioni, conferma che "i mezzi saranno sempre quelli che abbiamo utilizzato fino a oggi: lo sviluppo del backlog
e la capacità di fare risultati più importanti
, soprattutto nei secondi semestri, cosa che ci contraddistingue tutti gli anni".
Inoltre, "abbiamo dei lavori particolarmente importanti
, differenziati per qualità e per tipologia, che ci consentono di poter avere un respiro ampio per quel che riguarda la prossima produzione.", prosegue l'Ad che aggiunge, "Prevediamo anche, come avevamo fatto in sede di IPO, la possibilità di crescere anche per vie esterne
attraverso l'acquisizione di aziende target
complementari alle nostre attività. Quindi puntiamo su settori quali i consolidamenti di Pareti e Roccia
e i lavori Fluviali e Marittimi
, che sono quelli di cui in questo momento vorremmo incrementare il portafoglio".