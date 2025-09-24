Ubaldi Costruzioni: performance eccellente, nel mirino la crescita anche con M&A

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) - "La, in linea con le previsioni dell'azienda, sulla base di un ottimo portafoglio ordini", commentaPresidente di, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.Analizzando alcuni dei dati più significativi, Picarelli ricorda che "ilrispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente ha avuto un incremento del 33,3%, L'ha registrato una crescita del 78,4% e ilè balzato del 102,8%". Inoltre, "la, che è cash positive, è risultata in incremento di 3,7 milioni".Tutto questo, ribadisce il Presidente, "sulla base di unanche nel presente esercizio".In merito al prossimo futuro e alle azioni concrete da mettere in campo per consolidare la crescita nel tempo,, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Ubaldi Costruzioni, conferma che "i mezzi saranno sempre quelli che abbiamo utilizzato fino a oggi: loe la, soprattutto nei secondi semestri, cosa che ci contraddistingue tutti gli anni".Inoltre, "abbiamo dei, differenziati per qualità e per tipologia, che ci consentono di poter avere un respiro ampio per quel che riguarda la prossima produzione.", prosegue l'Ad che aggiunge, "Prevediamo anche, come avevamo fatto in sede di IPO, la possibilità diattraverso l'acquisizione dicomplementari alle nostre attività. Quindi puntiamo su settori quali ie i, che sono quelli di cui in questo momento vorremmo incrementare il portafoglio".