USA, scorte petrolio settimanali scivolano a sorpresa

(Teleborsa) - Sono scese a sorpresa le scorte di greggio
in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia
americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 19 settembre 2025
, sono scesi di circa 0,6 milioni di barili a 414,8 MBG, contro attese per un incremento di 0,8 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un calo di 1,7 MBG, arrivando a 123 MBG, contro attese per una discesa di 1,5 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una flessione di 1,1 milioni a quota 216,6 MBG (era atteso un decremento di 0,4 milioni).
Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 406 MBG.