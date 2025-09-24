USA, scorte petrolio settimanali scivolano a sorpresa

(Teleborsa) - Sono scese a sorpresa le scorte diin USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione delamericano, ha segnalato che gli stock di petrolio,, sono scesi di circa 0,6 milioni di barili a 414,8 MBG, contro attese per un incremento di 0,8 milioni.Gli stock dihanno registrato un calo di 1,7 MBG, arrivando a 123 MBG, contro attese per una discesa di 1,5 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una flessione di 1,1 milioni a quota 216,6 MBG (era atteso un decremento di 0,4 milioni).Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 406 MBG.