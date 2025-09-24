Veicoli elettrici, Sogei: incentivi al via a metà ottobre

(Teleborsa) - Al via da metà ottobre le domande di incentivi per i veicoli elettrici. I cittadini, informapotranno presentare direttamente le richieste sulla nuova "Piattaforma bonus veicoli elettrici", realizzata per conto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.Ieri invece ha preso il viaLa piattaforma, spiega Sogei, garantisce "trasparenza, tracciabilità e semplicità nella gestione degli incentivi" agevolando "la registrazione e l'autenticazione degli esercenti, grazie a un processo di censimento dei punti vendita aderenti e alla pubblicazione online di un elenco consultabile".Inoltre, a supporto degli operatori,strumenti utili per orientarsi nell'utilizzo dell'applicativo e gestire al meglio le richieste". Il lancio della nuova piattaforma, conclude Sogei in un comunicato, "