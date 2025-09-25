Alleanza Cooperative: più cooperazione e più semplificazioni per contrastare il lavoro nero

(Teleborsa) - La cooperazione agroalimentare
può essere una risposta efficace al fenomeno del caporalato
. Il Caporalato in agricoltura sconta anche i limiti normativi in materia di flussi di ingresso, che negli ultimi anni non sono stati in grado di dare una risposta efficace ai fabbisogni delle imprese e delle cooperative. È quindi necessario un ulteriore intervento in materia
per garantire tempi congrui per l’ingresso in Italia dei lavoratori.
Oltre a questo, Alleanza Cooperative
ha presentato, in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alcune proposte concrete di semplificazione normativa
che consentirebbero alle cooperative agricole di offrire alternative legali e trasparenti al ricorso a forme irregolari di intermediazione.Prima proposta
: dare forza ed impulso alla Rete Lavoro Agricolo di qualità garantendo l’accesso, al di la dei vincoli burocratici, alle imprese che operano nell’ambito della legalità e promuovendone la diffusione attraverso punteggi premiali inseriti nei bandi
per l’accesso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale.Seconda proposta:
potenziare il sistema dei controlli
che, attraverso un sistema di intelligence sia in grado di individuare alla base ambiti territoriali/settoriali sui quali concentrare la propria azione. Terza proposta
: riconoscere al rapporto socio-cooperativa la stessa valenza del contratto di rete
per l'applicazione degli istituti di distacco e codatorialità. Una semplificazione che eviterebbe duplicazioni burocratiche, considerato che gli obiettivi del contratto di rete coincidono già con le finalità mutualistiche delle cooperative agricole.Quarta proposta
: chiarire normativamente la possibilità per le cooperative di effettuare la raccolta presso le aziende socie
come attività accessoria al conferimento del prodotto. Attualmente questa attività genera incertezze interpretative che penalizzano le cooperative rispetto ai concorrenti commerciali, favorendo indirettamente il ricorso a intermediari illegali.
"Con queste ultime due misure - sottolinea Alleanza Cooperative
- si garantirebbe ai soci l'ottimizzazione dei costi, ai lavoratori assunzioni regolari e continuità occupazionale
, e si sottrarrebbe quote di mercato a chi opera nell'illegalità sfruttando le necessità delle imprese agricole".
Le proposte potrebbero garantire un miglioramento del sistema
e rappresentano un modello virtuoso di aggregazione che può dare risposte concrete al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.