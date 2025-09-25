Alleanza Cooperative: più cooperazione e più semplificazioni per contrastare il lavoro nero

(Teleborsa) - Lapuò essere una risposta efficace al fenomeno del. Il Caporalato in agricoltura sconta anche i limiti normativi in materia di flussi di ingresso, che negli ultimi anni non sono stati in grado di dare una risposta efficace ai fabbisogni delle imprese e delle cooperative. È quindi necessarioper garantire tempi congrui per l’ingresso in Italia dei lavoratori.Oltre a questo,ha presentato, in, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,che consentirebbero alle cooperative agricole di offrire alternative legali e trasparenti al ricorso a forme irregolari di intermediazione.: dare forza ed impulso alla Rete Lavoro Agricolo di qualità garantendo l’accesso, al di la dei vincoli burocratici, alle imprese che operano nell’ambito della legalità e promuovendone la diffusione attraversoper l’accesso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale.potenziare ilche, attraverso un sistema di intelligence sia in grado di individuare alla base ambiti territoriali/settoriali sui quali concentrare la propria azione.: riconoscere al rapporto socio-cooperativa laper l'applicazione degli istituti di distacco e codatorialità. Una semplificazione che eviterebbe duplicazioni burocratiche, considerato che gli obiettivi del contratto di rete coincidono già con le finalità mutualistiche delle cooperative agricole.: chiarire normativamente la possibilità per lecome attività accessoria al conferimento del prodotto. Attualmente questa attività genera incertezze interpretative che penalizzano le cooperative rispetto ai concorrenti commerciali, favorendo indirettamente il ricorso a intermediari illegali."Con queste ultime due misure - sottolinea- si garantirebbe ai soci, e si sottrarrebbe quote di mercato a chi opera nell'illegalità sfruttando le necessità delle imprese agricole".Le proposte potrebbero garantire une rappresentano un modello virtuoso di aggregazione che può dare risposte concrete al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.