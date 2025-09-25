Aste BTP, interesse nullo da specialisti in riaperture

(Teleborsa) - Interesse nullo
da parte degli investitori nei collocamenti supplementari
di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 25 settembre 2025.
Per quanto riguarda il BTP 2,1% 2 anni
scadenza 26-08-2027, non ci sono state richieste a fronte di una offerta per 500 milioni di euro. Domanda nulla anche per il BTPei 1,1% 5 anni
scadenza 15-08-2031, offerto per 187,5 milioni di euro, e per il BTPei 2,4% 15 anni
scadenza 15-05-2039, anch'esso offerto per 187,5 milioni di euro.