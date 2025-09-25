BCE, crescita moderata economia e rischi più equilibrati

(Teleborsa) - L'economia europea conferma una crescita moderata
, a causa del rallentamento subito nel secondo trimestre a causa dell'incertezza provocata dai dazi annunciati da Trump, ma la dinamica dell'economia resta positiva ed i rischi appaiono ora più bilanciati
che in passato. Lo rivela il bollettino economico della BCE
, segnalando anche che il motore della crescita
non saranno più le esportazioni, ma la domanda interna
, favorita anche dai piani di stimolo fiscale lanciati dai governi e dagli investimenti per la difesa.
Nella riunione dell’11 settembre 2025 il Consiglio direttivo
ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse
di riferimento della BCE, valutando che l’inflazione
si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2%
e che la valutazione delle prospettive
di inflazione resta pressoché invariata
.
Alla luce di questi fattori e delle previsioni economiche, il Board si è detto "determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzisull’obiettivo del 2%
a medio termine" ed ha confermato un "approccio guidato dai dati
, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione". "In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse - si sottolinea - saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi
a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria". Per questo motivo la BCE "non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi
".L’economia è cresciuta dello 0,7% nel primo semestre del 2025
, grazie alla tenuta della domanda interna
. - sottolinea il bollettino - L’espansione è stata più forte nel primo e più debole nel secondo, riflettendo in parte un’anticipazione iniziale degli scambi internazionali in vista degli attesi incrementi dei dazi. Gli indicatori suggeriscono che sia il settore manifatturiero
sia quello dei servizi continuano a crescere
, segnalando una certa dinamica di fondo positiva nell’economia.
Malgrado l’indebolimento della domanda di manodopera, il mercato del lavoro rimane un elemento di forza
, con un tasso di disoccupazione pari al 6,2 per cento a luglio 2025. Nel corso del tempo ciò dovrebbe stimolare la spesa per consumi
, specialmente se, come previsto dalle proiezioni di settembre 2025, si ridurrà la quota di reddito destinata al risparmio. La spesa per consumi e gli investimenti dovrebbero beneficiare
della trasmissione delle passate riduzioni dei tassi
di interesse decise dal Consiglio direttivo alle condizioni di finanziamento. Gli investimenti sarebbero inoltre sostenuti dalla considerevole spesa pubblica per le infrastrutture e la difesa
.
I rischi per la crescita
economica sono divenuti più equilibrati:
un nuovo peggioramento delle relazioni commerciali
potrebbe ulteriormente frenare le esportazioni e comprimere gli investimenti e i consumi; un deterioramento del clima di fiducia nei mercati finanziari
potrebbe determinare condizioni di finanziamento più stringenti, maggiore avversione al rischio e un indebolimento della crescita; le tensioni geopolitiche rimangono fra le principali fonti di incertezza
. Per contro, un incremento della spesa per difesa e infrastrutture
superiore alle attese, insieme a riforme
volte a sostenere la produttività, darebbe un contributo alla crescita. Inoltre, un rafforzamento della fiducia delle imprese
potrebbe stimolare gli investimenti privati.
I dazi
commerciali e la connessa incertezza hanno contribuito alle forti oscillazioni dell’attività economica
nella prima metà del 2025, con effetti di anticipazione, in particolare in Irlanda. Il venir meno di questi fattori nella seconda metà dell’anno
dovrebbe determinare ulteriore volatilità
, tale da confondere i segnali sulla dinamica di fondo dell’economia dell’area dell’euro. Il nuovo accordo sugli scambi USA-UE
ha contribuito a ridurre l’incertezza in materia di politiche commerciali, ma l'impatto complessivo
del mutato contesto delle politiche a livello globale si rivelerà con chiarezza solo nel corso del tempo
.
Nell’attuale panorama geopolitico il Consiglio direttivo ritiene essenziale rafforzare tempestivamente l'economia dell’area euro
. Le politiche strutturali e di bilancio dovrebbero accrescere la produttività, la competitività
e la capacità di tenuta dell’economia. A un anno dalla pubblicazione della relazione di Mario Draghi
su futuro della competitività europea, resta fondamentale dare seguito alle sue raccomandazioni
con ulteriori interventi concreti e accelerarne l’attuazione, in linea con il piano di azione della Commissione europea. I governi - conclude la BCE - dovrebbero dare priorità alle riforme strutturali e agli investimenti strategici
che favoriscono la crescita, assicurando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche.