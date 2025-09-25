CarMax, l'utile cala più delle attese nel secondo trimestre

CarMax

(Teleborsa) -, rivenditore di veicoli usati con sede negli Stati Uniti, ha chiuso ildell'esercizio 2026 (terminato il 31 agosto 2025) concombinate di veicoli usati, al dettaglio e all'ingrosso, pari a 338.031, in calo del 4,1% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. L'totale è stato di 717,7 milioni di dollari, in calo del 5,6%, mentre l'è stato di 0,64 dollari, rispetto agli 0,85 dollari di un anno fa e al di sotto delle stime degli analisti di 1,05 dollari."Nonostante questo sia stato, restiamo fiduciosi nella nostra strategia a lungo termine e nella solidità del modello di utili che abbiamo costruito - ha dichiarato il- Siamo entusiasti del recente lancio della nostra nuova campagna di posizionamento del marchio. Questo dà vita alla nostra esperienza omnicanale differenziata e sottolinea il nostro impegno costante nel supportare il cliente. Continueremo inoltre a, puntando ad almeno 150 milioni di dollari di riduzioni incrementali delle spese generali e amministrative nei prossimi 18 mesi".