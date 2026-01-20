U.S. Bancorp, EPS oltre le attese e ricavi record nel quarto trimestre

U.S. Bancorp

(Teleborsa) - Nel2025ha registrato undi 1,26 dollari, in crescita dl 18% su base annua, e oltre il consenso degli analisti di 1,19 dollari.La banca con sede a Minneapolis ha consuntivatohanno raggiunto 7,37 miliardi di dollari, in aumento del 5,1% su base annua, con iin crescita del 7,6%. L’è salito a 2,05 miliardi di dollari, con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Ilè migliorato al 2,77%, in aumento di 6 punti base su base annua e di 2 punti base rispetto al trimestre precedente. La banca ha realizzato unadi 440 punti base su base rettificata, mentre il suoè migliorato al 57,4% dal 61,5% dell’anno precedente. Il coefficiente di capitalesi è attestato al 10,8% al 31 dicembre 2025.U.S. Bancorp inoltre ha fatto sapere di avere stipulato un accordo definitivo per l', società di servizi finanziari specializzata in investment banking, vendite e trading istituzionale, ricerca e prime brokerage. L'acquisizione amplia le competenze di U.S. Bancorp nei mercati dei capitali e rafforza i rapporti con clienti aziendali e istituzionali. La transazione dovrebbe, soggetto alle approvazioni normative e al soddisfacimento delle condizioni di chiusura applicabili.