Samsung prevede un utile operativo record nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Samsung Electronics, multinazionale sudcoreana di apparecchiature elettroniche, prevede per il quarto trimestre del 2025 un fatturato consolidato di circa 93 trilioni di won coreani e un utile operativo consolidato di circa 20 trilioni di won coreani. Si trattano di previsioni ben superiori alle stime degli analisti.

Inoltre, le proiezioni sugli utili segnano un miglioramento significativo rispetto all'anno precedente e supererebbero il record storico di Samsung di 17,6 trilioni di won stabilito nel terzo trimestre del 2018.

Sebbene la nota di Samsung Electronics non dia spiegazioni, è facile pensare che l'outlook promettente trova fondamento nel fatto che i prezzi delle memorie stanno aumentando a causa della crescente domanda legata all'intelligenza artificiale.

