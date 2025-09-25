CDP lancia il terzo Yankee Bond da 1,5 miliardi di dollari, ordini per oltre 19 miliardi

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha lanciato con successo il suo, tornando sul mercato dei capitali statunitense con un’destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti che in altre geografie.L'operazione ha registrato unanella storia di CDP sui mercati dei capitali, con– quasi 13 volte l'offerta – provenienti da. Un successo che rappresenta un forte segnale di fiducia a livello internazionale nella solidità del Sistema Paese e di Cassa Depositi e Prestiti.Di particolare rilievo, infatti, la qualità della domanda, con oltre il– tra cui banche, asset manager, assicurazioni, fondi pensione e istituzioni europee e sovranazionali – e particolarmente significativa la diversificazione geografica a livello globale, con più dell’85% dell’allocazione finale sottoscritta da investitori esteri, provenienti da oltre 23 Paesi, tra cui Stati Uniti (39%), Regno Unito (17%), Nord Europa (12%) e Medio Oriente (10%).Con questa operazione, CDP rafforza ulteriormente il proprio ruolo come emittente di riferimento sui mercati finanziari, confermando la crescente capacità di attrarre capitali internazionali di elevata qualità, ampliando la base investitori e proseguendo nella strategia di diversificazione delle fonti di raccolta. L’emissione consentirà a CDP di, anche attraverso operazioni diIl bond prevede unae una. Il rating atteso dell’emissione è pari aL’operazione è stata curata da un, nell’ambito del quale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), J.P. Morgan e Morgan Stanley, quest’ultima anche nel ruolo di Sole Global Coordinator dell’operazione.