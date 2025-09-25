Compagnia dei Caraibi, la perdita sale a 2,4 milioni di euro nel primo semestre

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso ilconconsolidati per 21 milioni di euro, in decrescita di circa 7,2 milioni rispetto a pari periodo 2024 (-34,3%). Il decremento dei ricavi è prevalentemente da imputarsi all'andamento delle vendite B2B nel mercato Italia. Tale contrazione è riconducibile principalmente alla già comunicata uscita dal nostro portafoglio di due brand di spirits.L'del Gruppo è pari a -1.216.799 euro rispetto a -708.510 del euro primo semestre 2024, con un EBITDA Margin pari a -5,8% rispetto al -2,5% del 2024. Nel corso del primo semestre 2025 la marginalità del Gruppo risente ancora di un appesantimento di costi fissi e di costi straordinari di consulenza, non previsti nel secondo semestre 2025.Laè stata pari a 2.424.631 euro contro Perdita Netta pari a 1.862.615 euro del primo semestre 2024.Al 30 giugno 2025 ladel Gruppo era negativa per 10.425.652 euro rispetto a 10.994.845 euro al 31 dicembre 2024."Il primo semestre 2025 riflette le complessità di un anno di transizione, influenzato da fattori esterni e dalla riorganizzazione del nostro portafoglio distributivo - ha detto il- Nonostante il calo dei ricavi, stiamo già vedendo i primi segnali positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione e dalle nuove partnership siglate, che ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi mesi. La solidità del portafoglio, l'approccio multicanale e la capacità di innovazione - come dimostra il lancio della piattaforma digitale Oroboro.it - rappresentano leve fondamentali per rafforzare la marginalità e creare valore nel medio periodo. In questo percorso un ruolo decisivo è giocato dal nostro team, che con dedizione e passione continua ad affrontare ogni sfida con grande professionalità".Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della perdita risultante al 30 giugno 2025 e delle indicazioni gestionali preliminari condivise in data odierna relative all'andamento dei mesi di luglio e agosto, ritiene vi siano elementi che evidenzierebbero una. I ricavi registrati nel mese di settembre mostrano tuttavia segnali di ripresa del business che, unitamente alle attese per l'ultimo trimestre dell'anno, potrebbero ridurre tale perdita riportandola, al 31 dicembre 2025, al di sotto della soglia di un terzo del capitale sociale.