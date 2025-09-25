Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 20:35
24.349 -0,63%
Dow Jones 20:35
45.909 -0,46%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Digital Bros, semestre in perdita ma previsioni positive per il prossimo esercizio

Finanza
Digital Bros, semestre in perdita ma previsioni positive per il prossimo esercizio
(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Digital Bros, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2025, evidenziando un esercizio 2024-2025 caratterizzato da risultati contrastanti. I ricavi consolidati si sono attestati a 93,6 milioni di euro, in calo del 20,6% rispetto ai 118 milioni dell’esercizio precedente, principalmente a causa dei risultati inferiori alle attese dei nuovi lanci.

Il margine operativo lordo (EBITDA) ha raggiunto i 33,5 milioni di Euro, pari al 35,7% dei ricavi, confermando una percentuale stabile sul totale dei ricavi rispetto all’anno precedente. Il margine operativo (EBIT) è risultato negativo per 11,5 milioni di Euro, in peggioramento rispetto al dato negativo di 1,4 milioni dell’esercizio 2023-2024, principalmente per svalutazioni di videogiochi e cancellazioni di progetti in corso. La perdita netta consolidata è pari a 10,7 milioni di euro.

Sul fronte patrimoniale, l’indebitamento netto si è ridotto a 16,6 milioni di Euro, grazie alla revisione strategica degli investimenti, confermando un miglioramento della posizione finanziaria.

Il Gruppo ha evidenziato come la quota maggiore dei ricavi provenga dai mercati esteri (97%) e dalle vendite digitali (92%), con il settore Premium Games che rappresenta l’84,2% dei ricavi netti. In particolare, le vendite di Assetto Corsa EVO hanno segnato una crescita del 16%, consolidando la quota dei videogiochi di proprietà intellettuale del Gruppo al 52% dei ricavi del settore.

Per l’esercizio 2025-2026, Digital Bros prevede ricavi in crescita, un ritorno alla marginalità operativa positiva e un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta, supportato dal rilancio di titoli esistenti e dall’uscita di nuovi prodotti selezionati.
Condividi
```