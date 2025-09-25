Digital Bros, semestre in perdita ma previsioni positive per il prossimo esercizio

Gruppo Digital Bros

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione del, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2025, evidenziando un esercizio 2024-2025 caratterizzato da risultati contrastanti. I ricavisi sono attestati a, in calo del 20,6% rispetto ai 118 milioni dell’esercizio precedente, principalmente a causa dei risultati inferiori alle attese dei nuovi lanci.Il(EBITDA) ha raggiunto i 33,5 milioni di Euro, pari al 35,7% dei ricavi, confermando una percentuale stabile sul totale dei ricavi rispetto all’anno precedente. Il margine operativo (EBIT) è risultato negativo per 11,5 milioni di Euro, in peggioramento rispetto al dato negativo di 1,4 milioni dell’esercizio 2023-2024, principalmente per svalutazioni di videogiochi e cancellazioni di progetti in corso. La perdita netta consolidata è pari aSul, l’indebitamento netto si è ridotto a 16,6 milioni di Euro, grazie alla revisione strategica degli investimenti, confermando un miglioramento della posizione finanziaria.Il Gruppo ha evidenziato come la quota maggiore deiprovenga dai mercati esteri (97%) e dalle vendite digitali (92%), con il settore Premium Games che rappresenta l’84,2% dei ricavi netti. In particolare, le vendite di Assetto Corsa EVO hanno segnato una crescita del 16%, consolidando la quota dei videogiochi di proprietà intellettuale del Gruppo al 52% dei ricavi del settore.Per l’, Digital Bros prevede ricavi in crescita, un ritorno alla marginalità operativa positiva e un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta, supportato dal rilancio di titoli esistenti e dall’uscita di nuovi prodotti selezionati.