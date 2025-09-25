Edufin Index 2024: Abruzzo sotto la media nazionale in educazione finanziaria

(Teleborsa) -. Secondo l’il livello di preparazione della regione si ferma a un, un punto in più del valore attribuito a Sud e Isole (53), mache, a sua volta, non raggiunge la sufficienza (60). Glima un po’ più attenti alla gestione finanziaria rispetto alla media generale del Meridione.Lo dicono i dati della nuova edizione di, l’, promosso da, compagnia del, insieme a, con la collaborazione scientifica diUn’indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di temi economici quali finanza e assicurazioni.I risultati regionali saranno presentati questa sera,lanciato da Alleanza Assicurazioni, che quest’anno si rinnova con la partnership con, società specializzata diche sviluppa e valorizza il capitale umano, ela Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio ().Il Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per, soprattutto giovani e donne. "" finanziaria è tra gli obiettivi dell’per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. A questo punta Alleanza Assicurazioni.Dall’Edufin Index 2024 emerge cheLa consapevolezza degli abruzzesi riguardo ai temi finanziari e assicurativi (Awareness Index) eguaglia la media del Sud Italia (50), mentre i comportamenti (Behavioural Index) nella gestione delle finanze risultano appena più attenti in Abruzzo che nel resto del Meridione (57 vs 56).L’. Nel dettaglio, l’indagine di Alleanza Assicurazioni certifica che gli uomini staccano le donne di 12 punti per dimestichezza con questi temi (61 vs. 49), mentre la media italiana del gender gap è di 5 punti. Positivi, invece, i dati relativi al gap generazionale, con i giovani abruzzesi che ottengono risultati migliori rispetto alla media. Nella fascia 18-34 anni, infatti, l’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa regionale è di 3 punti superiore alla media nazionale (55 vs. 52), pur restando al di sotto della sufficienza (60). Oltre a presentare i dati dell’Edufin Index, la tappa abruzzese del "Tour dell’Educazione Finanziaria" è stata articolata in momenti di dibattito e di formazione, introdotti dal benvenuto di Alleanza Assicurazioni e Adecco.Ogni tappa prevede due momenti distinti. Laun’occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell’educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.Nelmomenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie.sottolinea: "L’educazione finanziaria e assicurativa è una efficace leva per lacome certifica la quarta edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica"."L’Italia si colloca tra i Paesi europei con, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto,", commenta. "Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell’educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso unache possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".Dopo l’Abruzzo, il tour toccherà