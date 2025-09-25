Eni, primo ministro Egitto incontra Brusco: focus su attività nel paese

(Teleborsa) - Il primo ministro della Repubblica Araba d'Egittoha incontrato, chief operating officer Global Natural Resources di Eni, per fare il punto sulle attività in corso e sui piani futuri della società nel Paese. All'incontro hanno partecipato anche il inistro del Petrolio e delle Risorse Minerarie egizianoe altri rappresentanti istituzionali.Durante l'incontro sono state discusse le, con particolare attenzione alle iniziative, sia onshore che offshore, volte a sostenere la produzione di gas naturale e petrolio sfruttando l'ampio portafoglio di asset della società. Le aree di interesse principali sono l'esplorazione di gas a ciclo breve, l'estensione della vita dei giacimenti onshore maturi e lo sviluppo dell'hub integrato del gas nel Mediterraneo orientale.punterà a opportunità che possano sfruttare le sinergie con le infrastrutture esistenti nelle vicinanze, massimizzando l'efficienza operativa e contribuendo alla sicurezza energetica del Paese. In questo contesto, a seguito dell'accordo firmato nel luglio 2025 per estendere la concessione di Temsah, il COO ha aggiornato il PM sul relativo piano di lavoro e sulle attività di perforazione previste.ha inoltre illustrato l'impegno della società volto ad estendere e valorizzare la produzione dagli asset onshore attraverso l'implementazione di tecnologie di sottosuolo (sismica, Enhanced Oil Recovery) e il rilancio delle attività di sviluppo nei prossimi anni.Inoltre,ha ribadito il proprio coinvolgimento e impegno nei confronti dell'ambizione dell'Egitto di crescere come hub del gas nella regione del Mediterraneo orientale, grazie alla presenza di importanti infrastrutture di trattamento e liquefazione del gas, un fattore abilitante per lo sviluppo di nuovi progetti nazionali nel settore del gas, nonché di iniziative internazionali come Cronos, la scoperta di Eni nel Blocco 6 al largo delle coste di Cipro.L'incontro si è svolto a margine dell'Hun'iniziativa co-partecipata da Eni e dal Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie volta a promuovere una cultura della sicurezza e della sostenibilità, che ha coinvolto dipendenti, stakeholder e partner per rafforzare l'impegno a proteggere le persone e l'ambiente.Eni opera in Egitto attraverso la sua controllata IEOC ed è attualmente il principale produttore del Paese, con una produzione di idrocarburi pari a circa 318mila barili equivalenti di olio al giorno nella quota di Eni nel 2024.