Giglio.com, conti in calo nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025ha realizzatopari a 17,4 milioni di euro, in diminuzione del 23% rispetto al primo semestre del 2024, "come diretta conseguenza della debole domanda che ha segnato il comparto, ovvero il cosiddetto “luxury e-commerce slowdown” a cui si è aggiunta la strutturale debolezza della domanda negli Stati Uniti, a causa delle politiche protezioniste annunciate, nonché l’Euro forte a indebolire la domanda dei mercati internazionali", ha spiegato la società in una nota.La Società ha reagito a tale contesto evitando guerre di prezzo ed eccessive scontistiche che hanno un impatto negativo nel lungo periodo e ha, al contrario, mantenuto ilpari a 27,7% prossimo a quello registrato l’anno precedente.Nonostante il difficile contesto, la società è riuscita a mantenere unpari a -0,8 milioni peggiorativo di soli 0,5 milioni nonostante il primo margine abbia subito un calo pari a 1,7 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024.Ilè stato pari al -1,3 milioni, contro il -0,8 milioni del primo semestre del 2024.Il semestre è stato anche caratterizzato da importanti sviluppi grazie al- Community Shopping - grazie alla quale un catalogo sconfinato di capi di abbigliamento ed accessori di moda viene messo a disposizione dei negozi multimarca affiliati, grazie al quale, ogni partner di GIGLIO.COM può servire la clientela della propria boutique fisica attingendo, in tempo reale, da questo catalogo digitale che conta quasi 100.000 referenze a stagione.Laregistra nei mesi di agosto e settembre 2025 - fino al 21 - segnali di un importante cambiamento del trend delle vendite, testimoniato da un incremento del GMV pari al 5% rispetto alla corrispettiva stagione durante le stesse settimane del 2024. Ciò grazie ad un focus sul lusso sempre più centrale nella strategia aziendale e che spinge il valore medio di prodotti venduti a un +13% rispetto alle stesse settimane del 2024. Tale risultato è in linea con le aspettative dell’azienda alla luce del contesto esogeno ed endogeno in miglioramento.Laal 30 giugno 2025 è pari complessivamente a 2,8 milioni rispetto a 6,9 milioni al 31 dicembre 2024. Tale variazione è riconducibile a due fattori principali. Da un lato, alla gestione operativa che ancora risente di una condizione in cui i costi sono superiori ai ricavi. Dall’altro, alle normali oscillazioni del capitale circolante netto (3,1 milioni) dovute alla diversa stagionalità che nel primo semestre non è impattata da forti eventi commerciali come il