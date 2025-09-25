Gruppo Arpinge, perfezionato project financing da 80 milioni per 4 impianti di biometano in Sicilia e Basilicata

UniCredit

(Teleborsa) - Ilha perfezionato unper la costruzione di un portafoglio diL’operazione, strutturata da, in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Sustainability Coordinator ein qualità di Banca Finanziatrice, è statae da Banca Ifigest per 5 milioni. UniCredit agisce anche come Banca Agente, Banca Depositaria nonché come Sole Hedging Bank.Arpinge è una, privata e istituzionale, partecipata da(Inarcassa, Cassa Geometri, EPPI) rappresentative delle professioni tecniche, che opera come promotore-investitore in infrastrutture, con vocazione all’investimento in nuove opere e riqualificazioni nel segno della sostenibilità e della transizione. Il Gruppo detiene un portafoglio totalmente allineato aicriteri della Tassonomia UE sulle attività ecosostenibili.In dettaglio con l’operazione di project financing perfezionata nei giorni scorsi, Arpinge realizzeràcon, di cui un impianto ubicato in Basilicata (nella provincia di Potenza) e gli altri 3 in Sicilia, nelle province di Catania e di Messina.Gli impianti, in corso di costruzione, una volta a regime produrrannopermettendo die contribuendo a supportare il forte fabbisogno di combustibile verde del Sud Italia.Arpinge, inoltre, prosegue l’attività di sviluppo autorizzativo nel settore del biometano con l’obiettivo di diventare un operatore di riferimento del mercato., Amministratore Delegato di, commenta: “Siamo molto contenti del sostegno di UniCredit all’operazione, tangibile atto di fiducia nei confronti della nostra realtà che ci auguriamo possa consolidarsi in una partnership duratura. Proprio UniCredit finanziò la prima operazione del gruppo, anticipando l’ampio supporto poi raccolto da Arpinge sui mercati finanziarinazionali e internazionali”., Regional Manager Centro Italia dicommenta: “UniCredit ha assunto un concreto impegno nella transizione verso un’economia green e sostenibile attraverso il supporto finanziario agli investimenti nel settore. Questa operazione a favore del gruppo Arpinge testimonia la nostra capacità di mettere a disposizione dei clienti soluzioni innovative in grado di avere un impattopositivo anche sull’indipendenza energetica del nostro Paese”., Amministratore Delegato di, ha aggiunto: “Con questa operazione entriamo in un comparto, quello del biometano, che sta assumendo un ruolo centrale nello scenario energetico italiano perché contribuisce alla riduzione delle emissioni e potrà sostituire quote rilevanti di gas fossile importato, favorendo così sicurezza energetica e autonomia strategica. Supportare il Gruppo Arpinge significa accompagnare la crescita di un settore chiave che ha bisogno di importanti investimenti strutturali e di continua innovazione tecnologica”.