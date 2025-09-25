Milano 14:56
Hera Partecipazioni One verso emissione bond da 300 milioni dopo rimborso anticipato

(Teleborsa) - Héra Partecipazioni One, società specializzata nella gestione di crediti Non Performing Exposures (NPE), ha perfezionato il rimborso anticipato e integrale del prestito obbligazionario da 20 milioni di euro emesso a settembre 2022 e originariamente in scadenza a dicembre 2025 e si prepara a lanciare una nuova emissione da 300 milioni pronta ad investire in nuovi progetti.

L'operazione di rimborso, conclusa a fine luglio - circa sei mesi in anticipo rispetto alla naturale scadenza - è stata resa possibile a seguito della dismissione strategica di parte del portafoglio immobiliare situato a Roma, si legge in una nota.

Il bond, quotato sul Vienna MTF della Borsa di Vienna, era stato emesso con l'obiettivo di finanziare operazioni di acquisizione e valorizzazione di NPE con sottostante immobiliare, prevalentemente residenziale e in misura residuale commerciale. Grazie alla struttura di rimborso bullet con interessi capitalizzati in modalità PIK (Payment-in-kind), gli investitori hanno conseguito un rendimento complessivo dell'11%.

"Gli investitori hanno già manifestato forte interesse a sottoscrivere la nuova emissione - ha commentato il presidente Oscar Pittini - Nella raccolta potranno intervenire investitori con multipli di 10 milioni e al raggiungimento della prima parte pari a 50 milioni inizieremo ad investire".

