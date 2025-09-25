Immsi, al via laminazione scafo del primo cacciamine di nuova generazione per la Marina Militare

IMMSI

(Teleborsa) - Intermarine (Gruppo industriale) ha avviato giovedì presso lo stabilimento di Sarzana l’attività didello scafo in vetroresina del primocommissionato dallaCon la stesura del primo telo prende forma una nuova Classe di Unità Navali altamente all’e uniche nel loro genere, dotate delle tecnologie più innovative che estendono la capacità dei Cacciamine verso i nuovi scenari operativi per la difesa dei fondali e delle infrastrutture critiche subacquee.e capacità disono i pilastri sui quali poggia la complessa architettura di queste Unità Navali di nuova concezione che alle tradizionali caratteristiche del cacciamine (resistenza a shock generati da esplosioni subacquee, amagnetismo e silenziosità) affianca le più moderne tecnologie ed un estensivo uso di mezzi autonomi per operare in tutto lo spettro underwater.I Cacciamine di Nuova Generazione Costieri, grazie alle caratteristiche esclusive degli scafi (resistenza a shock generati da esplosioni subacquee e bassa segnatura magneto-acustica) a cui si aggiungono le potenzialità operative offerte dalle più moderne tecnologie del sistema di combattimento - quali sonar e comando e controllo multi-dominio, comprensivo della gestione integrata di veicoli unmanned - saranno in grado di assolvere un ampio spettro di missioni.Con unae un, i CNG/C si distingueranno per la capacità di poter condurre operazioni di bonifica operando all’interno di campi potenzialmente minati garantendo la sicurezza degli equipaggi, impiegando diverse tipologie di mezzi autonomi come moltiplicatori di efficacia e potenziamento delle capacità di scoperta e difesa.