KME Group, offerta prestito obbligazionario 2024 – 2029 raggiunge importo massimo di 25 milioni
(Teleborsa) - L’offerta pubblica in sottoscrizione di 25.000.000 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” (le “Nuove Obbligazioni”) promossa da KME Group ha avuto inizio alle ore 9:00 del 25 settembre 2025 e, in conseguenza della forte domanda del mercato, si è chiusa anticipatamente in data odierna, avendo già raggiunto l’ammontare massimo dell’Offerta di 25 milioni di euro.

Le Nuove Obbligazioni saranno negoziate sul MOT dal giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, ovvero l’8 ottobre 2025.

Con l’emissione delle Nuove Obbligazioni (pari al 15,62% delle 160.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), le obbligazioni complessivamente emesse saranno pari a 185.000.000, per un valore nominale complessivo di 185 milioni di euro.

Il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ossia 1,00 euro.

Le Nuove Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75% e avranno scadenza in data 2 agosto 2029.
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Nuove Obbligazioni calcolato (i) sulla base del tasso di interesse nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l’Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà pari al 5,75%.
