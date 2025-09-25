KME Group, offerta prestito obbligazionario 2024 – 2029 raggiunge importo massimo di 25 milioni

KME Group

(Teleborsa) - L’offerta pubblica in sottoscrizione di 25.000.000 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” (le “Nuove Obbligazioni”) promossa daha avuto inizio alle ore 9:00 del 25 settembre 2025 e, in conseguenza della forte domanda del mercato, si èin data odierna, avendo già raggiunto l’dell’Offerta diLe Nuove Obbligazioni saranno negoziate sul MOT dal giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, ovvero l’8 ottobre 2025.Con l’emissione delle Nuove Obbligazioni (pari al 15,62% delle 160.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), le obbligazioni complessivamente emesse saranno pari a 185.000.000, per un valore nominale complessivo di 185 milioni di euro.Il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ossiaLe Nuove Obbligazioni sono fruttifere di interessi ale avranno scadenza in data 2 agosto 2029.Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Nuove Obbligazioni calcolato (i) sulla base del tasso di interesse nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l’Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà pari al 5,75%.