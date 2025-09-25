KME Group, offerta prestito obbligazionario 2024 – 2029 raggiunge importo massimo di 25 milioni

(Teleborsa) - L’offerta pubblica in sottoscrizione di 25.000.000 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” (le “Nuove Obbligazioni”) promossa da KME Group
ha avuto inizio alle ore 9:00 del 25 settembre 2025 e, in conseguenza della forte domanda del mercato, si è chiusa anticipatamente
in data odierna, avendo già raggiunto l’ammontare massimo
dell’Offerta di 25 milioni di euro
.
Le Nuove Obbligazioni saranno negoziate sul MOT dal giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, ovvero l’8 ottobre 2025.
Con l’emissione delle Nuove Obbligazioni (pari al 15,62% delle 160.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), le obbligazioni complessivamente emesse saranno pari a 185.000.000, per un valore nominale complessivo di 185 milioni di euro.
Il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ossia 1,00 euro
.
Le Nuove Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75%
e avranno scadenza in data 2 agosto 2029.
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Nuove Obbligazioni calcolato (i) sulla base del tasso di interesse nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l’Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà pari al 5,75%.