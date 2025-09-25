Lavoro, INPS: in quattro anni quasi 2 milioni di posti di lavoro in più

(Teleborsa) - Tra giugno 2021 e giugno 2025 l'ha rilevato un saldo positivo per le posizioni di lavoro per 1.976.914 unità. È quanto emerge dall'dell'Istituto secondo il quale il saldo positivo per il tempo indeterminato è stato di 1.287.973 unità.Il risultato è stato possibile soprattutto grazie al settore dell'e lacon 481.714 unità complessive in più (160.326 a tempo indeterminato), del(+260.723 il saldo complessivo) e dellecon 286.150 unità in più su giugno 2021.