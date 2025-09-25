Manovra, Sileoni: "Tassa extraprofitti banche verrebbe pagata dai clienti"

(Teleborsa) - "Una tassa imposta, a carico delle banche, sui cosiddetti extraprofitti, verrebbe pagata dalla clientela e dai lavoratori bancari, da un lato in termini di maggiori costi sui prodotti e servizi, dall'altro in termini di penalizzazioni di vario genere a livello economico". Lo ha detto ilnel corso dell'audizione dinanzi la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo."Non è la prima volta che questo tema entra nel dibattito della legge di bilancio. La prima volta, nel 2023, – ha ricordato– finì con un sostanziale nulla di fatto perché fu approvata una norma, che aveva una opzione, scelta poi da tutte le banche, per rafforzare il patrimonio. Con legge bilancio del 2024, ci fu l'accordo per il rinvio crediti fiscali sia per il 2025 sia per il 2026 che ha di fatto portato a un 'prestito' delle banche da 4,3 miliardi di euro complessivi per il biennio. Quanto al panorama europeo, dal 2023 è stata introdotta tassa sui cosiddetti extraprofitti delle banche in Spagna, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria e Svezia. È stata valutata in Olanda, Belgio, Irlanda e Polonia"."La politica delle stock option ha superato ogni limite di buon senso. Non è la prima volta – ha detto il– che nelle operazioni straordinarie i vertici delle banche parlano, per evitare l'acquisizione, di tutelare i livelli occupazioni e di tutelare le 'loro' persone. In realtà, un secondo dopo l'esito dell'operazione straordinaria, gli stessi dirigenti, che strumentalizzavano l'importanza dell'argomento occupazionale, sono i primi a incassare cifre astronomiche e talvolta vergognose, attraverso la vendita di azioni in loro possesso accomunati in anni di stipendi che si sono autodeterminati"."Nell'ambito del risiko bancario – ha detto– la salvaguardia del risparmio degli italiani è fondamentale e la politica deve attrezzarsi affinché questo avvenga. Se l'Italia perde le sue banche e i suoi gruppi bancari a favore di entità straniere perde il controllo e la gestione dell'economia italiana. Difendere le nostre banche dagli attacchi dei fondi americani e cinesi e difendere l'italianità delle banche significa anche difendere i posti di lavoro e la clientela italiana"."La Bce – ha concluso– vuole semplificazione settore, meno banche, meno gruppi in Italia. Le operazioni straordinarie nascono per la grande liquidità delle banche, grazie alla politica sui tassi degli ultimi anni da parte della Bce. Il rapporto tra finanza e politica è particolarmente conflittuale in tutta Europa" e l'unione bancaria "non è decollata perché la Germania non vuole accollarsi eventuali fallimenti di altre banche, non tedesche".