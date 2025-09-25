Markbass verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 14 milioni di euro

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi quasi 14 milioni di euro, dopo aver5,98 milioni di euro in aumento di capitale. Ildi collocamento è stato pari a 1,6 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 1,6-2 euro individuata in precedenza). Ilè al 32%.La società,, opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio "Markbass", che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass ha conseguito undi euro, con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.Ilè composto da: Marco De Virgiliis (Presidente e Amministratore Delegato), Mimmo De Virgiliis (Consigliere), Alessandro Cavaliere (Consigliere), Fabio Brigante (Consigliere Indipendente), Domenico Tudini (Consigliere Indipendente).Dopo l'ammissione, l'è composto da: Marco De Virgiliis al 57,21%, Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, mercato al 32,06% (di cui 8,94% detenuto da Eiffel Investment Group).Oltre alle azioni ordinarie, ci sono bonus share assegnate nella misura di 1per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni. È stato assegnato gratuitamente unper ogni dieci azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito del collocamento.Nel processo di quotazione, la società è assistita da, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e da illimity Bank (gruppo), nella veste di Join Global Coordinator. L'ammissione è prevista per venerdì 26 settembre, con il