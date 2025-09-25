Markbass verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 14 milioni di euro

(Teleborsa) - Markbass
, società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione
di quasi 14 milioni di euro, dopo aver raccolto
5,98 milioni di euro in aumento di capitale. Il prezzo
di collocamento è stato pari a 1,6 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 1,6-2 euro individuata in precedenza). Il flottante
è al 32%.
La società, guidata da Marco De Virgiliis
, opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio "Markbass", che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass ha conseguito un valore della produzione pari a circa 13 milioni
di euro, con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.
Il CdA
è composto da: Marco De Virgiliis (Presidente e Amministratore Delegato), Mimmo De Virgiliis (Consigliere), Alessandro Cavaliere (Consigliere), Fabio Brigante (Consigliere Indipendente), Domenico Tudini (Consigliere Indipendente).
Dopo l'ammissione, l'azionariato
è composto da: Marco De Virgiliis al 57,21%, Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, mercato al 32,06% (di cui 8,94% detenuto da Eiffel Investment Group).
Oltre alle azioni ordinarie, ci sono bonus share assegnate nella misura di 1 bonus share
per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni. È stato assegnato gratuitamente un warrant
per ogni dieci azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito del collocamento.
Nel processo di quotazione, la società è assistita da Banca Profilo
, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e da illimity Bank (gruppo Banca Ifis
), nella veste di Join Global Coordinator. L'ammissione è prevista per venerdì 26 settembre, con il primo giorno di negoziazioni martedì 30 settembre
.