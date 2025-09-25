Pagamenti, nove banche europee uniscono le forze per lancio stablecoin in euro

(Teleborsa) - Nove grandi banche europee
, fra cui compaiono ING
, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit
, SEB, CaixaBank
e Raiffeisen Bank International,
hanno unito le forze
per lanciare una stablecoin denominata in euro
e conforme alla normativa MiCAR che disciplina il settore degli asset digitali.
Questo strumento di pagamento digitale
, che sfrutta la tecnologia blockchain, mira a diventare uno standard europeo di pagamento affidabile
nell'ecosistema digitale.
La stablecoin consentirà pagamenti e regolamenti quasi istantanei e a basso costo
. Permetterà l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a pagamenti internazionali efficienti, a pagamenti programmabili e a miglioramenti nella gestione della supply chain e nei regolamenti degli asset digitali
, che possono variare dai titoli alle criptovalute.
La stablecoin sarà regolamentata dal MICAR
- Markets in Crypto-Assets Regulation, la normativa europea che disciplina il settore emergente degli asset digitali e delle criptovalute, e dovrebbe essere emessa nella seconda metà del 2026
.
Il consorzio
formato dalle
nove banche citate quali membri fondatori ha costituito una società nei Paesi Bassi
, con l'obiettivo di ottenere la licenza
come istituto di moneta elettronica sotto la supervisione della Banca centrale olandese
. Il consorzio è aperto all'adesione di altre banche
. Un amministratore delegato sarà nominato nel prossimo futuro, previa approvazione dei regolatori.
L'iniziativa fornirà una vera alternativa europea al mercato delle stablecoin
dominato dagli Stati Uniti, contribuendo all'autonomia strategica dell'Europa nei pagamenti. Le singole banche saranno in grado di fornire servizi a valore aggiunto, come wallet di stablecoin e servizi di custodia
.
Secondo Fiona Melrose
, Responsabile Group Strategy & ESG di UniCredit, questa iniziativa contribuisce a "soddisfare l'esigenza di una soluzione affidabile e regolamentata per i pagamenti e i regolamenti on-chain, aprendo la strada a un nuovo standard nel settore delle risorse digitali che sosterrà la crescita e la sovranità finanziaria dell'Europa".
"L’ingresso nel consorzio stablecoin europeo, che abbiamo sostenuto sin dall’inizio, rappresenta uno dei passaggi cruciali del nostro percorso strategico sui digital asset: il nostro obiettivo è offrire soluzioni innovative che rendano più semplici ed efficienti le transazioni finanziarie, sia nel mercato europeo sia su scala", ha dichiarato Andrea Tessera
, Chief Innovation Officer di Sella.(Foto: CoinWire Japan su Unsplash)