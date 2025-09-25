Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia Mid Cap

Safilo

indice delle società a media capitalizzazione

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,589 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,541. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,637.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)