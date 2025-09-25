Milano 12:24
42.363 -0,14%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:24
9.232 -0,20%
Francoforte 12:24
23.526 -0,60%

Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della big dell'occhialeria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,589 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,541. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,637.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
