Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista
, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della big dell'occhialeria
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,589 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,541. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,637.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)