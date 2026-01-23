Milano 10:46
44.897 -0,43%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:46
10.153 +0,03%
Francoforte 10:46
24.849 -0,03%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Safilo
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione dell'1,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, la big dell'occhialeria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,055 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,005. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,105.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
