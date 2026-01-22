Milano 13:21
44.928 +0,99%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:21
10.169 +0,30%
Francoforte 13:21
24.842 +1,15%

Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo della big dell'occhialeria confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,05 Euro con primo supporto visto a 1,985. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,945.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
