Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,27%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo dellaconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,05 Euro con primo supporto visto a 1,985. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,945.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)