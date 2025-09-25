Milano 9:32
Piazza Affari: in calo NewPrinces

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare italiano, che tratta con una perdita del 2,40%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per NewPrinces, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,12 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,77 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,88.

