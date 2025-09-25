Milano 9:32
42.327 -0,23%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:32
9.228 -0,24%
23.592 -0,32%

Piazza Affari: scambi al rialzo per WIIT

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,03%, rispetto a +0,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di WIIT. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, WIIT evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,84 Euro. Primo supporto a 19,36. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
