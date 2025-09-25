Piazza Affari: scambi al rialzo per WIIT

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che WIIT
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,03%, rispetto a +0,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di WIIT
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, WIIT
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,84 Euro. Primo supporto a 19,36. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)