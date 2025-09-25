Rapporto Scuola-Azienda: 97% degli istituti avvia progetti con le imprese

(Teleborsa) - Il. Neie a intensificare i progetti con le scuole, ma con diverse priorità. Al centro della collaborazione si affermanoÈ quanto emerge dallala ricerca realizzata daattraverso indagini quantitative che hanno coinvolto aziende, docenti e dirigenti scolastici."I risultati della ricerca mettono in evidenza come lanon rappresenti più un’eccezione isolata, bensì si stia progressivamente", commenta, sottolineando che è in atto un cambio di passo. Una trasformazione che, oltre a rafforzare l’orientamento delle e degli studenti, contribuisce ad arricchire l’offerta formativa con temi emergenti. Giannelli, inoltre, precisa che "alla formazione delle future generazioni di professionisti, alimentando un circolo virtuoso tra scuola, lavoro e sviluppo del territorio".Dall’indagine emerge chiaramente che, nella partnership scuola-azienda, le e i dirigenti puntano soprattutto, mentre le e i docenti si focalizzano principalmenteDue strategie complementari che, insieme, delineano un orientamento più ampio e integrato.Dal lato delle imprese,(il 90% delle aziende intervistate considera molto positivi i risultati dei progetti educativi) e 2 su 3 dichiarano di voler rafforzare la presenza nei prossimi tre anni. Eppure,, segno che il potenziale di crescita è ancora elevato."La ricerca indaga la relazione tra scuola e aziende emettendo a sistema sinergie già praticate e potenzialità ancora inespresse", spiegaagenzia di comunicazione ed ente formatore certificato MiM appartenente a Gruppo Spaggiari Parma. L’indagine ha l’obiettivo di restituire uno sguardo plurale e concreto sul dialogo tra mondo dell’istruzione e imprese quale punto di partenza per un futuro in cui questa collaborazione sia la norma. "In questo modoe orientata alla crescita personale, civica e professionale delle e dei giovani che domani guideranno il mondo", aggiunge Mencarelli.Tra lenonostante l’Italia sia sotto la media OCSE in financial literacy, le collaborazioni con aziende del settore credito e assicurazioni restano marginali. All’opposto,considerate strategiche per rispondere alla domanda di nuove competenze da parte del mercato del lavoro,che è balzato tra le priorità future, conquistando il podio nei progetti ad alta probabilità di investimento."In un contesto segnato da rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, il legame tra istruzione e impresa è un pilastro fondamentale peralle sfide di un mondo del lavoro in continua trasformazione", affermache dal 1995 promuove la Sostenibilità Sociale d’Impresa come fattore strategico di crescita e sviluppo. Secondo Pirelli, scuola e aziende condividono la responsabilità di formare competenze innovative e di rafforzare la fiducia dei giovani nel loro futuro. E le, essenziale per colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e per contrastare fenomeni come i Neet. "Investire in questa alleanza significa valorizzare i talenti, trattenere i giovani in Italia e costruire comunità più forti, capaci di affrontare le sfide globali con competenza ed entusiasmo", attesta il Presidente di Fondazione Sodalitas.I risultati della ricerca sono stati presentati a Milano, presso la sede di, cone rafforzati dal confronto tra dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo produttivo. Alla tavola rotonda hanno partecipato, Responsabile delle attività CSR di Sky Italia e, Sustainability and Quality Certification Director di Wind Tre che, insieme a esponenti del mondo della scuola hanno condiviso testimonianze concrete di buone pratiche già avviate. Un dialogo che ha confermato come l’alleanza tra scuola e impresa stia diventando un elemento strutturale e strategico per la crescita delle e dei giovani e per la competitività del Paese.