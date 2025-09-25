Sciopero aerei 26 settembre: voli cancellati e diritti dei passeggeri

(Teleborsa) - Domani, venerdì 26 settembre, il trasporto aereo italiano
sarà interessato da una nuova ondata di scioperi che causerà la cancellazione di numerosi voli
e inevitabili disagi
ai viaggiatori. A fermarsi per 24 ore saranno il personale navigante di Wizz Air Malta
, quello di Volotea
e i lavoratori del comparto aereo
, aeroportuale e indotto. È prevista inoltre una protesta di 4 ore, dalle 10 alle 14, per i dipendenti delle aziende associate ad Assohandlers
.RimborsoAlVolo
ricorda che, anche in caso di proteste sindacali, i passeggeri
hanno diritto alla piena tutela
secondo il Regolamento CE 261/2004. Le compagnie devono garantire assistenza in caso di cancellazioni o ritardi prolungati: pasti, bevande, alloggi e trasferimenti. Inoltre, in caso di annullamento, i viaggiatori possono scegliere tra rimborso del biglietto, imbarco sul primo volo utile o riprotezione in una data successiva.
Le fasce di garanzia
, tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, restano operative, assicurando il regolare svolgimento dei voli in quegli orari.
La protesta dei lavoratori di Wizz Air, sottolinea la Filt Cgil
, nasce dalla mancata risoluzione delle criticità già denunciate con lo sciopero del 6 settembre. Tra le rivendicazioni figurano la revisione unilaterale dei trattamenti economici, senza consultazione sindacale, la tutela della salute e della sicurezza, la trasparenza nei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori e la gestione dei voli da e per Tel Aviv in un contesto geopolitico delicato.
Anche la Cub
ha annunciato iniziative a sostegno dello sciopero: domani mattina si terrà un presidio a Malpensa, seguito da un corteo verso Cargo City
con blocco dei varchi merci e un’assemblea permanente. Tra le richieste figurano la maggiorazione del lavoro domenicale, la consegna dei dispositivi di protezione individuale e l’incremento della stabilizzazione dei precari.