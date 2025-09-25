Sciopero aerei 26 settembre: voli cancellati e diritti dei passeggeri

(Teleborsa) - Domani, venerdì 26 settembre, ilsarà interessato da una nuova ondata di scioperi che causerà la cancellazione di numerosie inevitabiliai viaggiatori. A fermarsi per 24 ore saranno il personale navigante di, quello die i lavoratori del, aeroportuale e indotto. È prevista inoltre una protesta di 4 ore, dalle 10 alle 14, per i dipendenti delle aziende associate adricorda che, anche in caso di proteste sindacali, ihannosecondo il Regolamento CE 261/2004. Le compagnie devono garantire assistenza in caso di cancellazioni o ritardi prolungati: pasti, bevande, alloggi e trasferimenti. Inoltre, in caso di annullamento, i viaggiatori possono scegliere tra rimborso del biglietto, imbarco sul primo volo utile o riprotezione in una data successiva.Le, tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, restano operative, assicurando il regolare svolgimento dei voli in quegli orari.La protesta dei lavoratori di Wizz Air, sottolinea la, nasce dalla mancata risoluzione delle criticità già denunciate con lo sciopero del 6 settembre. Tra le rivendicazioni figurano la revisione unilaterale dei trattamenti economici, senza consultazione sindacale, la tutela della salute e della sicurezza, la trasparenza nei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori e la gestione dei voli da e per Tel Aviv in un contesto geopolitico delicato.Anche laha annunciato iniziative a sostegno dello sciopero: domani mattina si terrà un presidio a Malpensa, seguito da un corteo versocon blocco dei varchi merci e un’assemblea permanente. Tra le richieste figurano la maggiorazione del lavoro domenicale, la consegna dei dispositivi di protezione individuale e l’incremento della stabilizzazione dei precari.