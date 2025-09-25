Sicily by Car, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel semestre

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato(che includono ricavi da noleggio e ricavi/proventi diversi) nel2025 pari a 63 milioni di euro, +16,7% rispetto al primo semestre 2024, grazie alla performance positiva dei ricavi da noleggio in Italia, che sono cresciuti del 14,9% rispetto al pari periodo 2024, trainati dall'aumento della tariffa media giornaliera (+17,9%).L'ammonta a 9 milioni di euro (margine pari al 13,0%), in crescita dell'11,5% rispetto al valore del primo semestre 2024. Considerando solo le attività in Italia, a fronte di un incremento del valore della produzione del 12,4% rispetto al primo semestre 2024, l'EBITDA è cresciuto del 30%, con una redditività pari al 16,1%, in miglioramento di oltre 200Bps rispetto al valore del primo semestre 2024. L'EBIT si attesta a -9,4 milioni di euro (-6,0 milioni di euro nel pari periodo 2024) che include 8 milioni di euro di oneri non ricorrenti riconducibili all'accantonamento al fondo rischi relativo al provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).Ilsi attesta a -11 milioni di euro, rispetto a -5,5 milioni di euro nel primo semestre 2024, al netto di imposte pari a 0,01 milioni di euro (1,3 milioni di euro nel pari periodo del 2024).Laè cash negative per 9,3 milioni di euro, in calo rispetto al 30 dicembre 2024 (cash positive per 23 milioni di euro) a seguito degli investimenti netti nell'espansione della flotta che hanno inciso per circa 11,7 milioni di euro, della variazione di capitale circolante netto e buyback (negativa per 23,9 milioni di euro), mentre i dividendi e l'acquisto azioni proprie hanno inciso per altri 4,1 milioni di euro."Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre 2025, che evidenziano un contributo positivo alla crescita sia sul fronte nazionale che internazionale - ha commentato il- In Italia, in particolare, il Gruppo ha aumentato il Valore della Produzione in modo sostanziale, grazie all'incremento della tariffa media giornaliera, pari al 17,9% rispetto al pari periodo 2024, che ha risentito positivamente delle azioni intraprese sul ribilanciamento dei canali di vendita. Sul fronte internazionale, abbiamo proseguito con la strategia di espansione all'estero, attraverso il consolidamento delle attività in Croazia, l'apertura dei nuovi uffici di Lisbona città e Porto in Portogallo e l'avvio dell'operatività nell'Aeroporto di Ibiza in Spagna. L'espansione all'estero genererà nei prossimi esercizi un ulteriore incremento dei ricavi e della diversificazione geografica, con evidenti benefici sulla marginalità del Gruppo".