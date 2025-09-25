TECMA Solutions prevede EBITDA core business in leggera contrazione nel 2025

Tecma Solutions

(Teleborsa) -, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha chiuso il2025 con unpari a 7,53 milioni di Euro, in diminuzione (-4,3%) rispetto ai 7,87 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2024.L'è pari a 0,52 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 0,74 milioni registrati nel primo semestre 2024, principalmente per la riduzione della capitalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo. L'è pari a -0,74 milioni di Euro (-1,16 milioni di Euro al 30 giugno 2024), negativo per effetto degli ammortamenti degli investimenti nella piattaforma tecnologica effettuati negli scorsi esercizi. Ilè pari a -0,90 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -1,15 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2024.Laè pari a 2,20 milioni di Euro, in aumento di circa 0,12 milioni di Euro rispetto a 2,08 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 grazie alla generazione di flussi di cassa positivi prima del rimborso dell'indebitamento finanziario; in diminuzione di circa 1,10 milioni di Euro rispetto a 3,31 milioni di Euro al 30 giugno 2024."Nonostante il primo semestre del 2025 sia stato caratterizzato da, con volumi di investimento ancora contenuti rispetto al passato e con dinamiche amministrative che hanno rallentato tutte le principali operazioni immobiliari strategiche, TECMA ha dimostrato resilienza, generando cassa operativa positiva e mantenendo gli indicatori economico-finanziari in linea con i livelli registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente", ha detto l'"Questi risultati sono il frutto della visione strategica del management e del Consiglio di amministrazione, della disciplina finanziaria e della semplificazione organizzativa adottate, nonché dello sviluppo di nuove tecnologie e di accordi con primari operatori nazionali e internazionali - ha aggiunto - Per l'intero esercizio 2025, vediamo uncon conseguente crescita di posizionamento e market share. Ci attendiamo un risultato economico-finanziario pressoché in linea con quello del precedente anno, nonostante il contesto sfavorevole del mercato italiano e l'impatto negativo del cambio euro/dollaro".La societàdi chiudere l'anno 2025 con ricavi consolidati del Core Business in linea con l'anno 2024 ed un EBITDA del Core Business in leggera contrazione rispetto al 2024.