TIM, entra in CdA l'ex vicedirettrice generale della Bankitalia Alessandra Perrazzelli

TIM

(Teleborsa) - Ildiha preso atto del perfezionamento delle, comunicate al mercato lo scorso 15 settembre, procedendo alla, già Vicedirettore Generale della Banca d'Italia. Il Consiglio ha quindi integrato il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato Sostenibilità, nominando in entrambi i comitati Perrazzelli. La consigliera entrante non detiene azioni TIM e si qualifica come amministratore non esecutivo.Il Consiglio ha anche preso atto dei risultati delconseguente alla modifica dello Statuto relativo all'ampliamento dell'oggetto sociale, approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2025. Il 12 settembre 2025 si è concluso il periodo di adesione all'offerta rivolta agli azionisti che non hanno esercitato il diritto di recesso per l'acquisto delle 1.364.581 azioni ordinarie e 151.748 azioni di risparmio oggetto di recesso. Tutte le azioni oggetto di recesso, per un, risultano acquistate.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità dei presenti didi TIM, in cui era stato precedentemente inserito. La decisione è stata presa in applicazione della recente modifica normativa che ha escluso rapporti di correlazione fra le pubbliche amministrazioni e le società partecipate, anche in modo indiretto, su cui le pubbliche amministrazioni non esercitano poteri di direzione e coordinamento.