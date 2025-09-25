UniCredit, Fitch migliora il rating ad "A-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings
ha alzato
di un gradino il Long-Term Issuer Default Rating (IDR)
e il Senior Preferred Rating
di UniCredit
, portandoli a “A-”
, e ha assegnato un outlook stabile
. Il rating è di un notch superiore
a quello sovrano italiano.
Secondo Fitch, la diversificazione geografica
in economie performanti o in crescita e la fortissima capacità di assorbimento delle perdite
collocano UniCredit in una posizione di forza eccezionale
rispetto ai concorrenti nazionali, mentre la diversificazione sostiene anche la performance nel tempo
.
Il Viabiliy Rating di solidità
(ovvero il rating standalone) è stato alzato ad “a-”
, mentre i rating corrispondenti a depositi a lungo termine, Senior Non-Preferred, Tier 2 e Additional Tier 1 sono stati tutti alzati di un gradino.
Il rating a breve termine
è stato alzato a “F1”
, mentre il rating a breve termine dell'emittente è stato confermato a “F2”.