Milano 15:00
42.191 -0,55%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 15:00
9.211 -0,43%
Francoforte 15:00
23.438 -0,97%

USA, PIL 2° trimestre rivisto nettamente al rialzo a +3,8%

Economia, Macroeconomia
USA, PIL 2° trimestre rivisto nettamente al rialzo a +3,8%
(Teleborsa) - In decisa accelerazione l'economia statunitense nel 2° trimestre del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito del 3,8% su base trimestrale, rispetto al +3,3% già rivisto al rialzo della seconda stima contro il +3% della stima iniziale. Nel trimestre precedente, il PIL aveva segnato un calo dello 0,5%.

Confermati in accelerazione i consumi, che segnano un +2,5% dal +0,5% registrato nel trimestre precedente, risultando sopra il +1,6% della stima preliminare. La crescita dei profitti invece ha segnato un +0,2% dal -3,3% del trimestre precedente.

Il PCE price index, una misura dell'inflazione, risulta al 2,1% (vs 3,7% precedente e 2% preliminare), mentre l'indice core registra un +2,6% (+2,5% la stima precedente, +3,5% nei tre mesi prima).

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```