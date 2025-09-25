Milano 15:00
42.191 -0,55%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 15:00
9.211 -0,43%
Francoforte 15:00
23.438 -0,97%

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 19 settembre

USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 19 settembre su base settimanale (WoW) 218K unità, in calo rispetto al precedente 232K unità (la previsione era 233K unità).

